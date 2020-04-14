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Öğrenciler 'Bahçalarda Börülce' türküsünü salgına uyarladı

Öğrenciler 'Bahçalarda Börülce' türküsünü salgına uyarladı 'Bahçalarda Börülce' türküsünün sözlerini değiştirerek salgına dikkat çektirler Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık kullanılan 'Evde kal' çağrısını türkü eşliğinde yaptı.

14.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:05
Öğrenciler 'Bahçalarda Börülce' türküsünü salgına uyarladı
'Bahçalarda Börülce' türküsünün sözlerini değiştirerek salgına dikkat çektirler
ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık kullanılan 'Evde kal' çağrısını türkü eşliğinde yaptı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, ülkeyi saran Korona virüs salgınına söyledikleri türküyle dikkat çekti. Öğretim Görevlisi Yağmur Yaşar tarafından sözleri değiştirilen 'Bahçalarda Börülce' türküsüyle evde kalmanın önemine değinildi.
"Türkünün sözlerinin değiştirilmesi için izin aldık"
Öğretim Üyesi Yağmur Yaşar, yaptığı açıklamada, "Bahçalarda Börülce türküsünün üzerine söylemenin daha hoş olabileceğine kanaat getirdik. Ancak öncelikle, türküyü çok seslendiren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Aydoğan hocamızdan onun düzenlemesini kullanmamız için izin aldık. Ben sözleri yeniden yazdım ve daha çok koordinatör işlevi üstlendim. Her öğrenci altyapının üzerine söyleyerek evde kendi sesinin kaydını yaptı. Toplanan sesler birleştirildi. Projenin müzik aşamasında ben dahil toplam 17 kişi emek harcadı. Ses ve videonun kurgusunu ise Sinema Bölümü öğrencilerinden Abdullah Şahin yaptı" dedi.
Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Ayracı, Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen'e teşekkür eden Yaşar, öğrencilerinin güzel bir işe imza attığını da sözlerine ekledi. Öğrenciler ’Bahçalarda Börülce’ türküsünü salgına uyarladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Genel
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