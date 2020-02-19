Haberler » Güncel » Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu - Haber

Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki öğrenciler hayvan barınağını gezip, mama bağışında bulundu.

19.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:27Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu
'nın ilçesindeki öğrenciler hayvan barınağını gezip, mama bağışında bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağı yenilenen yüzüyle 7'den 70'e tüm hayvanseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak hijyenik ve konforlu bir ortamda tedavi ihtiyaçlarını karşılayan Mustafakemalpaşa Belediyesi düzenlediği etkinliklerle öğrencileri barınakta ağırlayarak çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor. Özel Fen ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin başlattığı "Sende bir kap su, bir kap yemek ver" adlı sosyal sorumluluk projesine destek vermek için hayvan barınağındaki etkinliğe katılarak mama bağışında bulundu. Sokak hayvanlarını sevme imkanı bulan öğrenciler veteriner hekimler eşliğinde barınağı gezerek bilgi aldı. Barınakta güzel bir gün geçiren ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, sokak hayvanlarının çok iyi şartlarda misafir edildiğini belirterek Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:54:24