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Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu

Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek olduAMASYA - Amasya Fen ve Sosyal Bilimler Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak için askerlik şubesine dilekçe verip gönüllü asker olmak istediler.

16.10.2019 22:50
Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu
AMASYA - Amasya Fen ve Sosyal Bilimler Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak için askerlik şubesine dilekçe verip gönüllü asker olmak istediler.
50 kadar öğrenci araçlarla askerlik şubesi önünde dev Türk bayrağı açtı. Öğrencilerden Enis Alperen Şeker, "Arkadaşlarımla beraber Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için buradayız. Dilekçelerimizi imzaladık ve tüm okul erkekleri olarak Mehmetçiğimize destek olmak için buradayız. Hep beraber geldik ve dünya 5'ten büyüktür demek için buradayız. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah başarılı bir şekilde harekatımızı yürütmeyi nasip etsin" dedi.
Yapılan duanın ardından öğrenciler, gönüllü askerlik başvuru dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti.
Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu

Barış Pınarı Harekatı, Türk Telekom, Yerel

Kaynak: İHA

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