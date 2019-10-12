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Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.

12.10.2019 13:07Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam-Hatip okullarında görev yapan eğitimciler, personel ve öğretim gören tüm öğrenciler Bayrak töreni öncesi Barış Pınarı Harekatına katılan askerler için Fetih süresi okudu.

Yıpılan açıklamada, "Bayrak Töreni öncesinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, bayrağımız, ezanımız, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız için mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak, gönüllerimiz ve yüreklerimizin onlarla birlikte attığını göstermek amacıyla Fetih Suresi'ni okudular" denildi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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