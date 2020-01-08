Haberler » Güncel » Öğrenciler bayrak yaptılar - Haber

Öğrenciler bayrak yaptılar

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına...

08.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:47 Öğrenciler bayrak yaptılar
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına yönelik baskı resim sanatı tekniğinde uygulamalar yapma" projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Oltu Meslek Yüksekokulu Baskı resim atölyesinde 30 öğrenci ile Baskı resim tekniğinde Türk bayrağı çizimi gerçekleştirilerek kendi bayrağını kendin yap sloganı adı altında her öğrencinin kendi bayrağını yapması sağlandı.

Proje kapsamında ortaya çıkartılan bayraklar diğer bölümlerdeki öğrencilere dağıtıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34   Şiddetli rüzgar etkili oluyor - Haber
12:34   Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret - Haber
12:34   Nizip'te sosyal konut için 3 bin 520 başvuru geldi - Haber
12:29   Bulanık'ta başarılı polislere 'üstün başarı belgesi' - Haber
12:29   Paralı değil mamalı konser - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:36:03