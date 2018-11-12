Öğrenciler, "Beslenme Dostu Projesi" Kapsamında Pedal Çevirdi

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi
tarafından, "Beslenme Dostu Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi.
Okul müdürü Abdullah Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul olarak 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılında temiz okul seçilerek beyaz bayrak aldıklarını belirtti.
Her yıl proje yaptıklarını ve çeşitlik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl temiz okul projesi etkinliklerimizin başarılı olmasından dolayı beyaz bayrak aldık. Bu yılki yeni projemiz ise beslenme dostu okul projesidir. Bu projemizin kapsamında öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Projemizin içeriği, hareketli yaşam farkındalığıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte Değirmendere
'den Ulaşlı
'ya kadar sahil yolunda hareketli yaşam farkındalığını oluşturmak için bisiklet turu düzenledik."
Konuşmaların ardından öğrenciler, düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:18