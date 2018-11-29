Öğrenciler Bilgilerini Yarıştırdı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
(MTSOB) bünyesindeki Özel Şişecam
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde genel bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.
MTSOB'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini, toplum içerisinde kendilerini doğru ifade edebilmeleri ve centilmence rekabet yansıtmalarını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma MTSOB konferans salonunda gerçekleştirildi.
Öğrencilerin bilgilerini yarıştırdığı yarışmaya 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri katıldı.
MTSOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yarışmalarının çocukların gerek okulda gerekse özel yaşantılarında olumlu etkiler yarattığını aktardı.
Görev ve sorumluluklarını bilen öğrencilerin, toplum içerisinde kendini daha rahat ifade edebildiğini belirten Tekli, "Yarışmaların bir diğer olumlu etkisi de öğrencilerin sınavlarda heyecan yapmamaları ve soruya daha verimli odaklanmalarını sağlıyor. Bizler öğrencilerimizin her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ülkemizin gelişmesi, üreten ve gelişen bir toplum olabilmek adına onlara her zaman ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Tekli, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, dereceye giren sınıfların bilimsel ve kültürel bir gezi ile ödüllendirileceğini bildirdi.
Organize Sanayi Bölgesi,Tarsus,Mersin
29 Kasım 2018 Perşembe 14:24