Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Öğrenciler biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına siperlik aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri biriktirdikleri parayla yüz siperliği alarak sağlıkçılara hediye etti.

15.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:30
Öğrenciler biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına siperlik aldı
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri biriktirdikleri parayla yüz siperliği alarak sağlıkçılara hediye etti.

Korona virüs nedeniyle üstün çaba ve mesai harcayan sağlık çalışanlarına bir destek de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, sınıf kumbarasında biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına 40 adet yüz siperliği aldı. Yüz siperliklerini okul müdürü Serkan Yazar ve rehber öğretmen Gürkan Yüksel refakatinde İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öğrencilerin örnek davranışları hakkında konuşan Okul Müdürü Serkan Yazar, "Sağlık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Ben ve öğretmen arkadaşlarım öğrencilerimizle her zaman gurur duyduk. Bu zor süreçte sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu vefa ve fedakarlık takdire şayandır. Onlar için ne yapsak az. Öğrencilerim de bu güzel insanlara destek olmak amacıyla çok anlamlı bir dayanışma örneği sergilediler. Duyarlılıkları nedeniyle öğrencilerimi ve öğretmenimi kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Okul Müdürü, Kocaeli, İzmit, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Haberler
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Haberler ›› Yaşam ››Öğrenciler biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına siperlik aldı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

17:58: Korona virüsü 22 günde yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 17:54: Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü - Haberler 17:53: İş yerini ateşe verip yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı - Haberler 17:52: Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi - Haberler 17:43: Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı... Kilometrelerce kuyruk oluştu - Haberler 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak