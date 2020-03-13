Öğrenciler birincilik ödülünü hayır kurumuna bağışladılar
Sivas'ta özel bir kolejde düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrenciler kazandıkları ödülü hayır kurumu olan Hayat Ağacı Derneğine bağışladılar.
13.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:53
Sivas 'ta özel bir kolejde düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrenciler kazandıkları ödülü hayır kurumu olan Hayat Ağacı Derneğine bağışladılar.
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, Sivas'ta özel bir kolej, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenledi. Sınıflar arası yapılan yarışmada birinci olan öğrenciler, birincilik ödülünü, tıpkı merhum Mehmet Akif Ersoy gibi bir hayır kurumuna bağışladılar. Ödüllerini Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı derneğine bağışlayan minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını ziyaret ettiler. Gıda, giyim ve temizlik reyonlarını yerinde gören öğrenciler gıda bankası yetkililerinden çalışma sistemi hakkında da bilgi aldılar. İlkokul öğrencileri, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında kazandıkları para ödüllerini Hayat Ağacı Derneğine makbuz karşılığında teslim ettiler. - SİVAS
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, Sivas'ta özel bir kolej, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenledi. Sınıflar arası yapılan yarışmada birinci olan öğrenciler, birincilik ödülünü, tıpkı merhum Mehmet Akif Ersoy gibi bir hayır kurumuna bağışladılar. Ödüllerini Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı derneğine bağışlayan minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını ziyaret ettiler. Gıda, giyim ve temizlik reyonlarını yerinde gören öğrenciler gıda bankası yetkililerinden çalışma sistemi hakkında da bilgi aldılar. İlkokul öğrencileri, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında kazandıkları para ödüllerini Hayat Ağacı Derneğine makbuz karşılığında teslim ettiler. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Sivas, Güncel
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