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Öğrenciler bu projeyle engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak

Kayseri'de lise öğrencilerinin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulama, sesli komutla evlerin kapılarını, pencerelerini ve ışıklarını açıyor.

07.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46 Öğrenciler bu projeyle engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak
Kayseri'de lise öğrencilerinin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulama, sesli komutla evlerin kapılarını, pencerelerini ve ışıklarını açıyor.

Kayseri'de Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi tarafından açılan TÜBİTAK sergisinde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergide, öğrencilerin geliştirdiği uygulama engelleri hayatını kolaylaştıracak. Cep telefonuna yüklenen uygulama ile Bluetooth bağlantısı ile ev ile bağlantı kuran öğrenciler, sesli komut ile evin kapılarını, pencerelerini ve ışıklarını kontrol edebiliyor.

Uygulama hakkında bilgiler veren 16 yaşındaki Emre Sarıtepe, "Engelli vatandaşlarımızın zorlandığı ama normalde kolay olan işleri engellilerde kolay yapsın diye bir proje geliştirdik. Kapıyı, lambayı ve pencereyi açmak gibi basit işleri sesli asistan yardımı ile kolay bir şekilde yapabilecekler. Bu projede Bluetooth bağlantısını kullanıyoruz. Evdeki devre ile telefonumuzu bağlayarak uygulama sayesinde verilen komutlar ana karta sinyal olarak gidiyor. O sinyal vasıtasıyla da ana kart ne yapacağına karar veriyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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