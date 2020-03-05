Öğrenciler büyükşehir ile bilinç kazanıyor

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şehit Aybüke Öğretmen Anaokulu, Bohşin İlkokulu, Şehit İlker Uylaş İlkokulu ve Narlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine olası yangın ve afet durumlarında ne yapmaları gerektiğini verdikleri eğitim ve tatbikatlarda detaylı olarak anlattı.

Büyükşehir itfaiye ekipleri, yapılan tatbikatlarda 'yangın nasıl çıkar, nasıl söndürülür, nasıl kontrol altına alınır' gibi teorik bilgileri öğrencilere aktardı. Okul bahçesinde yapılan canlandırmalarda öğrenciler yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini tecrübe etti. Yangın tatbikatından sonra okulda mahsur kalan bir öğrencinin kurtarılması da canlandırıldı.

Öğrenciler verilen eğitimleri ve gerçekleştirilen tatbikatları meraklı gözlerle ilgiyle izledi.

Verilen eğitimlerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinç kazanmalarını hedeflediklerini belirten Büyükşehir itfaiye ekipleri, öğrencilerin tatbikatlarda sergilediği davranışlardan mutlu olduklarını da ifade etti.