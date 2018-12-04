Öğrenciler Çalışmaya Giden Madencileri Çiçeklerle Uğurladı

Alaplı
ilçesinde bir gurup lise öğrencisi, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü
" dolayısıyla madene giden işçilere çiçek verdi.
Alaplı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Alaplı Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri, "Dünya Madenciler Günü
" dolayısıyla belediye önünden servislerle Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesine giderek, madencilerin günlerini kutladı. Okul Müdürü Burhan Koyu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm madencilerin günlerini kutladıklarını söyledi.
Bir günde olsa madencileri, öğrencilerimizle birlikte yanlarında olduklarımızı hatırlatmak istediklerini ifade eden Koyu, şöyle dedi:
"Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler günü olması dolayısıyla her yıl madenci kardeşlerimizi işlerine giderken uğurluyoruz. Bugünde böyle bir anlamlı günde yanlarında olmak istedik. Onların her zaman yanlarındayız. Dualarımız her zaman onlarla birlikte. Ben tüm madenci kardeşlerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum."
Aralık,Alaplı,Dünya Madenciler Günü
04 Aralık 2018 Salı 15:08