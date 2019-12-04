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Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal mahalledeki okulun öğrencileri, kendilerinin üretip sosyal medya aracılığıyla sattıkları süs eşyasından elde ettikleri gelirle Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etme hayali kuruyor.

04.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:38Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ne gidebilmek için hazırladıkları süs eşyasını satıyor
Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsal mahalledeki okulun öğrencileri, kendilerinin üretip sosyal medya aracılığıyla sattıkları süs eşyasından elde ettikleri gelirle Şehitliği'ni ziyaret etme hayali kuruyor.
İlçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli Mahallesi'ndeki Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, derste işledikleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konulardan etkilenerek, buraya gezi düzenlemek istedi.
Geziye gereken parayı bulabilmek için neler yapabileceklerini düşünen öğrenciler ve öğretmenler, süs eşyası yaparak sosyal medya üzerinden satma kararı verdi.
Eğitim öğretim yılı başında okul yönetiminin desteğiyle silikon kalıp alınmasının ardından öğrenciler, görsel sanatlar öğretmenlerinin yardımıyla alçıdan biblo bebek ve süs eşyası hazırlamaya başladı.
Yapılan ürünler sosyal medya aracılığıyla satılıp elde edilen gelir Çanakkale gezisinde kullanılmak üzere okul yönetimine teslim ediliyor.
Okul müdürü Bayram Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin her Türk gencinin görmesi gereken yerlerin başında gelen Çanakkale'ye gitme isteğini gerçekleştirebilmek için çalıştıklarına işaret etti.
Bircan, "7 mahalleden taşımalı sistemle okulumuza gelen 145 öğrencimizin Çanakkale'deki şehitliklere gidebilmek için para biriktirmeleri bizleri duygulandırdı. Öğrencilerimizin bu çalışmasına bizler de destek veriyoruz. Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek için de herkesten destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik de gelecek yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftasında okuldaki bütün öğrencileri Çanakkale'ye götürmeyi istediklerini söyledi.
Özçelik, "Çocuklar derslerden kalan zamanlarında, bunaldıklarında atölyeye gelip boyama yapıyor. Kimisi kalıp döküyor, kimisi boyama kimisi de süslemelerini yapıyor. Tek amaçları var, Çanakkale'ye gidebilmek, oraları görebilmek." dedi.
Öğrenciler de Çanakkale ruhunu hissedebilmek için bu kente gitmek istediklerini, bu nedenle süs eşyası yaparak satıp gelir elde etmeye çalıştıklarını anlattı.

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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