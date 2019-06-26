26.06.2019 13:09
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Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Öğrenciler Çanakkale

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençlerin Çanakkale ruhunu hissetmesi ve milli bilinç oluşması amacıyla lise öğrencilerine yönelik Çanakkale kamp programı düzenlendiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençlerin Çanakkale ruhunu hissetmesi ve milli bilinç oluşması amacıyla lise öğrencilerine yönelik Çanakkale kamp programı düzenlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-20 Haziran tarihleri arasında yapılan program kapsamında, Mersin, Gaziantep , Giresun , Kocaeli , Samsun , Sivas ve Malatya 'nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerinden katılan 297 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eceabat ilçesinde yer alan kamp merkezinde konaklayarak, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlere katıldı. Öğrenciler ayrıca, profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale il merkezi, Truva , Asos, Eceabat gibi tarihi yerler dışında şehitliği gezdi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Mersin , Çanakkale , Güncel

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