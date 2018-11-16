Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Adıyaman
'da Yavuz Selim
İlkokulu sınıf öğretmeni Vedat İzgi ve öğrencileri tarafından "Şapkamı Takarım, Temizliğimi Yaparım" sloganıyla temizlik projesi hayata geçirildi.
Yavuz Selim İlkokulu Temizlik Gönüllüleri, sınıfta başlattıkları temizlik projesini okul çevresine de yaydı. Proje ile öğrenciler, çevre temizliği yaparak temiz çevre bilinci oluşması adına çalışma sürdürdü.
Projenin 2018- 2019 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacağı öğrenildi.
Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Vedat İzgi, şunları kaydetti:
"Bu proje ile okulumuzun bütün öğrencilerine örnek teşkil ederek temizlik alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Daha da önemlisi temizliğin sadece okul ve evde değil bütün çevrede yapılması bilinci oluşturmak. Böylece ilimizi daha da genişletirsek ülkemizde temiz ve duyarlı bir toplum oluşturarak mutlu yaşamak. İleri ki günlerde veliler ve öğrencilerimizle çevre temizliği yapacağız."
Adıyaman,Selim