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Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi

BURDUR'da, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlanan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

13.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:49Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi

BURDUR'da, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlanan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 6'sı taburcu edilen öğrencilerin, öğlen yemeğinde çiğ köfte yedikleri ve bundan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

? merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrencilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 9'unun tedavisinin devam ettiği bildirildi.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği kaydedildi. Öğrenciler, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini, bu nedenle zehirlendiklerini söyledi.



Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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