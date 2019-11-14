Haberler » Güncel » Öğrenciler Cumhuriyet sergisini gezdi - Haber

Öğrenciler Cumhuriyet sergisini gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde bulunan ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" başlıklı sergiyi ziyaret etti.

14.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:41Öğrenciler Cumhuriyet sergisini gezdi
DÜZCE(İHA) – Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde bulunan ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Şıralık Vatan İlkokulu öğretmenleriyle birlikte çok sayıda öğrencinin katıldığı sergi gezisinde; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay Selçuk ve Resim bölümü öğrencileri ziyaretçilere büyük bir ilgiyle resimleri anlattılar. Büyük bir beğeni ve merakla sergiyi gezen öğrenciler, daha sonra Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan Resim Atölyesine geçerek uygulamalı resim yapma imkanı elde ettiler. Büyük ressamların resimlerini çizmeye çalışan öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi. Gezi, toplu fotoğraf çekimiyle gezi sona erdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi
16:54 Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi yaptı
16:54 "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansı
16:53 Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
16:53 Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1)
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 16:55:40