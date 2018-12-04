Öğrenciler'den Lösev ve Ted'e Destek

04 Aralık 2018 Salı 11:36



04 Aralık 2018 Salı 11:36

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Türk Eğitim Derneği'ne (TED) bağış yaptı.Öğrenciler "1 liranın hükmü var" sloganıyla biriktirdikleri parayla tasarruf edip bir kısmını her ay bağış yapıyor.Tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan kampanyayla 225 öğrenci haziran ayına kadar her ay oluşturulan kumbarada, günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli bir para biriktiriyor.Her ayın sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 20'si belirlenen bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor.Bu kapsamda öğrenciler ekim ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 200 lirayı Türk Eğitim Derneğine ve kasım ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 300 lirayı da LÖSEV'e bağışladı.Geri kalan paralar ise öğrencilere dönem sonunda teslim edilecek.