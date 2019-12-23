Haberler » Güncel » Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı - Haber

Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, 21 Haziran ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz tarafından "Aile Afet ve Acil Durum Planı" konulu eğitim verildi.

23.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:15 Öğrenciler, Deprem Müzesi'nde afet eğitimi aldı
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, 21 Haziran ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Servet tarafından "Aile Afet ve Acil Durum Planı" konulu eğitim verildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Müzesi'nde AFAD Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz tarafından verilen eğitimde; afet öncesi, afet anı ve sonrasında ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiği anlatıldı. Afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çeken AFAD Eğitim Uzmanı Akdeniz, afet çantasının evlerde ulaşılabilecek yerde olması ve afet anında çök-kapan-tutun hareketinin uygulanmasının doğru davranış olduğunu söyledi.

Afetlere her an hazır olmalıyız

Afetlere her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Akdeniz, "Evlerimizde bulunan eşyalar mutlaka sabitlenmeli. Depremden zarar görmeden ya da en az zararla kurtulmak için deprem öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor. Deprem hazırlığının temeli; deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm uygulamaların planlanmasıdır. Depremin etkilerinden korunmak amacıyla önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek depreme hazırlanmanın en temel yöntemidir. Mevcut riskler ile zayıf olduğumuz noktalar tespit edilerek, bunlara karşı yapılması gereken uygulama ve hazırlıklar genel olarak belirlenmelidir. Evimizde bulunan elektrik, su, gaz gibi tüm tesisatların yerlerini ve açma kapama pozisyonlarını öğrenmeliyiz" diye konuştu.

21 Haziran ve Atatürk İlkokulu öğrencileri eğitim sonrasında Deprem Müzesi'ni gezerek suni deprem platformunda 7.4 şiddetine kadar olan yapay depremi yaşadılar. Öğrenciler daha sonra 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu "Kristal Anıt" bölümü ile deprem fotoğraflarını inceledi. - SAKARYA

Adapazarı, Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49   İstanbul Havalimanı, 50 Milyon yolcuya ulaştı - Haber
15:48   İSTANBUL  BEŞİKTAŞ'TA DENİZCİLİK LİSESİNİN İSKELESİNDE CESET ŞOKU - Haber
15:48   Başkan Yalçın, Tiftik ve Yapağı Kooperatifi yöneticileriyle toplantı düzenledi - Haber
15:48   Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haber
15:47   Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3) - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:51:46