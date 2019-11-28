Haberler » 3. Sayfa » Öğrenciler derste, polis devriyede - Haber

Öğrenciler derste, polis devriyede

Öğrenciler derste, polis devriyedeAKSARAY - Aksaray'da okul bölgesinde, park ve bahçelerde görev alan okul timleri, ortaokul, lise ve dengi okullarda güvenliği sağlıyor.

28.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:24
Öğrenciler derste, polis devriyede
AKSARAY - 'da okul bölgesinde, park ve bahçelerde görev alan okul timleri, ortaokul, lise ve dengi okullarda güvenliği sağlıyor.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı okul timleri, orta, lise ve dengi okullarda görev alarak güvenliği sağlıyor. Ders saatlerinde okulların etrafında ve parklarda yaya olarak devriye atan okul timleri bölgede bulunan tüm şahısları kontrolden geçiriyor. Eğitim alanlarında geniş güvenlik önlemleri alan okul timleri, şüpheli gördükleri şahısların üst aramasını yaparak, yine şüpheli gördüğü araçları da bir bir denetimden geçiriyor. Okul önlerinde yaşanan öğrenci kavgalarının önlenmesi, okula dışarıdan gelen şahısların müdahalesinin önlenmesi ve olabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler alarak okul timlerini kuran asayiş şubesi, eğitim öğretim gören öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlıyor.
Öğrenciler derste, polis devriyede

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:01 Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı
12:51 Giresun Valisi yağıştan hasar gören Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulundu
12:50 Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
12:46 İstanbul'da işyerlerine şok denetim
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:08:37