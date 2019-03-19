Öğrenciler Diktikleri Bez Çantaları Vatandaşlara Dağıttı

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Havza Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, diktikleri bez çantaları vatandaşlara dağıttı.Havza Belediyesi ile Havza Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yürütülen "Çevreci doğasever bez çantasını diker hediye eder" projesi kapsamında okulun el sanatları ve teknoloji alanı öğrencileri tarafından dikilen 500 bez çanta, ilçe pazarında vatandaşlara hediye edildi.Okul müdürü Nurcan Yücel, Maarif Hareketi ve değerler eğitimi kapsamında hazırlanan proje ile hem öğrencilere hem de vatandaşlara çevre sevgisi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.Öğrencileri tarafından bir haftada dikilen bez çantaların doğayı korumak adına pazarda alışveriş yapan vatandaşlarımıza dağıtıldığını belirten Yücel, projeye desteğinden ötürü Havza Belediyesine teşekkür etti.Bez çanta dağıtımına katılan Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu da projeye katkı vermekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Dünya bize emanet, geleceğimize miras. Bu bilinçle çevremizi korumalıyız." dedi.