Öğrenciler Doğa İçin Yürüdü

Hatay
'daki Karlısu
Sosyal Bilimler Lisesi Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi öğrencileri doğa sevgisi için 12 kilometre yürüdü.
Okulun Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüşe 40 öğrenci katıldı. Defne
ilçesi Harbiye
Kantra su kemerinde başlayan yürüyüş, Harbiye Dekuk şelalesinde tamamlandı.
Yürüyüşe katılan öğrencilerden Mustafa Kara
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşler sayesinde doğa sevgisi kazandıklarını söyledi.
Okulda bu tür etkinliklerin derslerinde motivasyonu artırdığını anlatan Kara, hem doğa sevgisini hemde çevre bilinci kazanıyoruz, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti.
Öğrencilerden Beyzanur Aktas da, yürüyüşlerin güzel geçtiğini bu sayede doğayı tanıma fırsatı kazandıklarını aktardı.
Öğrenciler yol boyunca atık pet şişe ve çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı.
Harbiye, Defne, Karlısu, Hatay, Güncel
Kaynak: AA