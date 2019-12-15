Haberler » Güncel » Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı - Haber

Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikte kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte boyadıktan sonra ağaçlara astı.

15.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:48Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikte kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte boyadıktan sonra ağaçlara astı.


Topluluğa üye öğrenciler Kazım Karabekir ilçesindeki belirli noktalara sokak hayvanları için yemek ve su kapları yerleştirerek hayvanların kış günlerinde açlık ve susuzluk yaşamamaları için önlem aldı. Öğrenciler kedi evlerinin yanı sıra kuşları da düşünerek Orman Bölge Müdürlüklerinden temin ettikleri kuş yuvalarını ilçedeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri ile boyayarak ağaçlara astı. Pet şişelerden kuş besleme istasyonları da yapan öğrenciler böylece zorlu geçecek kış günlerinde doğadaki hayvanları yalnız bırakmadı. - KARAMAN


Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58 Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması - Haber
13:56 Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak - Haber
13:56 Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü - Haber
13:56 Sakarya'dan kısa kısa - Haber
13:56 İznik'te süt kamyonu yandı - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
15.12.2019 14:02:22