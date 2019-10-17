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Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, 'Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

17.10.2019 13:42Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi
Düzce Üniversitesi öğrencileri, 'Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?' projesi kapsamında üniversite yemeklerinin yapıldığı mutfağı ziyaret etti.
DÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerin de görmesini sağlayarak öğrencilere mutfak alanları tanıtılıyor.
Öğrenciler, proje ile yemeğin ham maddeden sofraya kadar olan yolculuğundaki tüm aşamaları görme imkanı elde ederken gıda mühendisleri eşliğinde mutfak, depolar, bulaşıkhaneler ve hazırlık alanlarını geziyor.

Düzce Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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