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Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencileri, düşünce kaslarını geliştirmek için üç boyutlu origami sanatı yapıyor.

17.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:01
'nın ilçesinde ilkokul öğrencileri, düşünce kaslarını geliştirmek için üç boyutlu origami sanatı yapıyor.
Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulda öğrenciler, kaslarını güçlendirmek, üç boyutlu düşünmek ve matematik derslerinde başarılı olmak için kağıt katlama sanatı olarak bilinen origami yapıyor.
Japonya ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygın yapılan bu sanatın Türk toplumu tarafından az bilindiğini ifade eden sınıf öğretmeni Resul Aslan, bu sanatın gelişim çağındaki tüm öğrencilere faydalı olduğunu kaydetti.
Yaklaşık 7 yıl önce bir arkadaşından öğrendiği üç boyutlu origami sanatını severek yaptığını anlatan Aslan, kendisindeki merak ve ilgiyle sanatını geliştirdiğini aktardı.
Aslan, origami sanatıyla hem sıfır atık projesine destek verdiklerini hem de öğrencilerin gelişimine katkı sunduklarını vurguladı.
Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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