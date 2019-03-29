Öğrenciler Düzce Belediyesinde

Kaynak: İHA

Düzce Azmimilli İlkokulu öğrencileri Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Yardımcıları ile görüşen öğrenciler personeli gezmeyi de ihmal etmedi.Düzce azmimilli İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Düzce Belediyesini ziyaret etti. Başkanlık makamında Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam, Elif Sezer Cebar ve Miktat Çelebioğlu tarafından ağırlanan çocuklar ve öğretmenleri kamu kurumu çalışma sistemi hakkında bilgiler aldı. Daha sonra personeli de gezen çocuklar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. - DÜZCE