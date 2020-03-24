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Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi

Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı.

24.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:12
Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi
VAN - Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, ilk derslerini EBA üzerinden işledi. Van 'da eğitim öğretim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders ile televizyon karşısına geçti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020'de okulların tatil edilmesi ile bugün televizyon başına geçen öğrenciler, derslerini TRT-EBA'dan takip etti.
Uzaktan eğitim ile evde EBA-TV'den ilk dersini izleyen 9. sınıf öğrencisi Melih İdiz, uygulamanın iyi olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
1. sınıf öğrencisi Berre İdiz ise "Okulda eğitim görmek daha güzel. Hem ders görüyorum hem de arkadaşlarımla oyun oynayarak eğleniyorum, ama evde de eğitim görmek güzel" diye konuştu.
(ATL-MSA-Y) Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi

Kaynak: İHA

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Öğrenciler EBA ile ilk derslerini işledi
Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Van, Yerel

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