Öğrenciler ekmek fabrikasını gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK halk ekmek fabrikası, kapılarını öğrencilere açtı. Fabrikayı gezen öğrenciler, ekmeklerin üretimindeki her aşamayı yerinde gözlemledi. Dumanı üstündeki ekmekleri sıcağı sıcağına tatma fırsatı bulan öğrencilere, aileleriyle aynı sofrada bölüşmeleri için ekmek ikram edildi. MER-EK, dönem boyunca okul ziyaretlerine açık olacak.



MER-EK halk ekmek fabrikasını gezen öğrenciler, ekmek üretim aşamalarından hamur yoğurma, kesme, şekillendirme, fermantasyon, jiletleme ve pişirim işlemlerini yerinde gözlemledi. Fabrikadan çıkan dumanı üstündeki ekmekleri sıcağı sıcağına tatma imkanı bulan öğrencilere, aileleriyle sofralarında bölüşmeleri için fabrika gezisi sonunda ekmek ikramı yapıldı. Fabrika bünyesinde görev yapan gıda mühendisi Aysel Dilara Aytuttu ve gıda teknikeri Makbule Türkmen eşliğinde fabrikayı gezen öğrencilere, gıda mühendislerinin görev tanımları da anlatıldı. Aysel Dilara Aytuttu, öğrencilere ekmeğin içerisinde yer alan maddeler ve işlem süreçlerine dair bilgiler aktarırken, çöpe giden ekmeklerin önüne geçmek amacıyla da bilgilendirme yaptı. Aytuttu, öğrencilere tüketebilecekleri kadar ekmek temin etmeleri gerektiğini söyledi.



Öğrencilerden Asya Kuru, ekmek üretim sürecine dair daha önce bilgisi olmadığını, ancak bundan sonra sorulduğunda her aşamayı anlatabileceğini belirterek, "Normalde ekmek üretimiyle ilgili bilgim yoktu, burada öğrenmiş oldum. Ekmeğin nasıl üretildiğini, içerisinde un ve maya gibi birçok şey kullanıldığını öğrendim. Önceden bilmiyordum ama artık ekmekle ilgili soru sorulduğunda fabrikaya gidip orada öğrendiğimi söyleyip, oradaki aşamaları sırayla anlatırım. Bizim için böyle lezzetli ekmekleri ürettikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öğrenci Irmak Çeliker ise "Buraya ekmeklerin üretim süreçlerini öğrenmek için geldik. Ekmeklerin üretiminde neler kullanıldığını ve ekmekleri israf etmememiz gerektiğini öğrendik. Ekmekleri yiyebileceğimiz kadar almamız gerektiğinden bahsettiler" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA