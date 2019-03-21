Öğrenciler Empati Kurmak İçin "Engelli" Oldu

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde bir grup lise öğrencisi, proje ödevi için engellilerin yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla bir süreliğine engelli oldu. Yenişehir
Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
12. sınıftan bir grup öğrenci, okulda proje ödevi olarak engellilerin günlük yaşamları konusunu aldı.
Engelli vatandaşların bir günlük yaşamları ve karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bazı öğrenciler, tekerlekli sandalye kullanırken, bazıları da koltuk değnekleriyle yürüdü.
Öğrencilerden Asmin Koçer Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü olarak projede yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak istedik. Rampalarda tek başıma çıkamadım, kendimi çok kötü hissettim. Hiç kimse yardımcı olmak için gelmedi, yoldan geçen engelli bir vatandaş gelip bana yardımcı oldu. Orada kendimi gerçekten bir engelli gibi hissedip ağlayacak oldum. Evet bize yol verenler de oldu ama engelli rampalarının kapatılmış olması üzücü bir durumdu. Engelli bir yakınım var ve ben bunları yaşadıklarını hiç bilmiyordum. Ben sadece 15 dakikada bunları yaşadım ki onlar her zaman bunu yaşıyor. Şu an onları çok daha iyi anlıyorum."
Fidan Batur ise farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje ödevi hazırladıklarını belirterek, "Nasıl olurdu', diye düşündük ve gördük ki çok zormuş. Bazı yollarda engelli rampası yoktu ve inişi gerçekten zordu. Yukarı çıkarken de yardım almadan çıkılması mümkün değildi. Kendimi kötü hissettim. Onların yerinde olsaydım çok zorlanırdım." dedi.
Öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, her alanda engellilere kolaylık sağlanmasını istedi.
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Kaynak: AA