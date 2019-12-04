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Öğrenciler Engelli olarak yaşamayı denedi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrenciler Dünya Engeller Günü için farkındalık oluşturdular.

04.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:39Öğrenciler Engelli olarak yaşamayı denedi
'nin ilçesinde öğrenciler Dünya Engeller Günü için farkındalık oluşturdular.

Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Engelliler Günü nedeniyle alkışlanacak bir farkındalık ortaya koydu. Okul müdürü Yeliz Yalılı, proje öğretmenleri ve hasta - yaşlı hizmeti alan öğrenciler ile Akçakoca semt pazarında engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak yönde çok önemli bir etkinliğe imza attılar. Pazarın en hareketli noktasında oluşturdukları bir stant çevresinde görme, işitme ve yürüme engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları göz önüne seren öğrencilerin davranışları ilgiyle takip edilirken, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara engellilere nasıl yardım olunacağını açıklayan minik broşürlerde dağıtıldı.

Okul Müdiresi Yeliz Yalılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek "Son zamanlarda gerek basında gerekse sosyal medyada bedensel ve zihinsel engellilerimize yönelik kırıcı ve kaba şiddete varan uygulamalara tanık olmaktayız, bu durum bizi üzüyor. Devletimizin her konuda pozitif ayrımcılık sağladığı engellilerimiz için biz de toplum olarak bu haklara saygı duymak durumundayız. Bu konuda farklılıklara sahip çıkmayı zenginlik olarak görelim diyor, 'engel olma destek ol' çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların takdir ettiği etkinlik gün boyunca devam etti. - DÜZCE

Dünya Engelliler Günü, Akçakoca, Düzce, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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