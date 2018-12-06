Öğrenciler Engelliler İçin 'Empati Parkuru'nda Yürüdü

Öğrenciler engelliler için 'Empati Parkuru'nda yürüdü
BURDUR - Burdur
'da bir grup üniversite öğrencisi, engellilerin yaşadıklarını zorlukları anlamak için 'Empati Parkuru'nda yürüdüler. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yeniler kulübü ve Eflatun
Öğrenci Topluluğu öğrencileri, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler bu kapsamda, 'empati parkuru'nda yürüdü.Parkurda görme ve bedensel engelli öğrencileri ve vatandaşları daha iyi anlamak için empati parkurda tekerlekli sandalye, koltuk değneği, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için ise gözleri bağlı bir şekilde parkurda yürümeye çalıştılar. Parkuru tamamlayanlar yaşadıkları zorlukları deftere yazdı.MAKÜ Eflatun Topluluğu Başkanı Abdullah Edip
Çoşkun, " Yaşadığımız toplumda Engelliler daha iyi anlaya bilmek için Empati parkuru hazırladık. Burada engellileri daha iyi anlaya bilmek ve yaşadıkları zorlukları bizzat yaşadık. MAKÜ Eflatun Topluluğu olarak değişik etkinliklere imza atmaya başladık" dedi.Empati Parkuru'nu tamamlayan öğrenciler ise duygu ve düşüncelerini dile getirip Engellilerin yaşadıkları zorlukları bu parkurda daha iyi anladıklarını ifade ettiler.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Eflatun,Burdur
06 Aralık 2018 Perşembe 17:30