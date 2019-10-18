Haberler » Güncel » Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

Tekirdağ Mevlana İlkokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapakları Engelsiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.

18.10.2019 10:10Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
Tekirdağ Mevlana İlkokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapakları Engelsiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.

İlkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mavi kapak topladı.
Öğrenciler, topladıkları kapakları Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü'ye teslim etti.
Dernek Başkanı Şerife Türüdü, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin kendilerine destek olmak için mavi kapak toplamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Türüdü, böyle düşünceli çocukların olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çocuklar bizim için mavi kapak toplamış. Biz de duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür etmek için bugün kapakları teslim aldık. Yeni nesillerde alışkanlıkları değiştirmek ve farkındalık oluşturmak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz olduğu için bizleri ve çevresindeki her şeyi yakından tanımaları gerekiyor. Onların bizi düşünüp böyle bir konuda destek olmaları bizi çok duygulandırdı."
Türüdü öğrencilere kitap hediye etti.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:42 Erzurum-liselilerin 'istiklal marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı
10:42 Burdur 61 yıldır bakırcılık yapıyor
10:42 Hakkari hdp'li başkanları tutuklanan hakkari ve yüksekova belediyelerine görevlendirme
10:42 İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
10:41 Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı
10:36 MAKÜ Rektörü Korkmaz, uluslararası öğrencilerle Tanışma Çayı'nda bir araya geldi
10:41 Oltu taşının dönüşüm yolculuğu
18.10.2019 10:43:07