Öğrenciler Evdeki Arızalı Elektronik Eşyalarla Mucitliğe İlk Adımı Atıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:22



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:22

Öğrenciler evdeki arızalı elektronik eşyalarla mucitliğe ilk adımı atıyorBİNGÖL - Bingöl'deki bir köy okulunda öğrenciler, evden getirdikleri arızalı elektronik cihazları onarmaya çalışıp, mucitliğe ilk adımını bu şekilde atıyor. Bingöl merkeze bağlı Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu'nda "Yaparak Yaşayarak Öğreniyorum" projesi hazırlandı. Proje kapsamında evlerinde kullanılmayan, arızalı elektronik eşyaları getiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte onarmaya çalışıyor.Elektronik cihazlara ve teknolojiye eli yatkın öğrencilerin bu proje ile yeteneklerini ortaya çıkarılması amaçlanıyor.Proje ile ilgili bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İmran Morkoyun, Teknolojik cihazları çocuklara tanıtmak için, cihazları daha iyi tanıyabilmeleri için yaparak, yaşayarak öğrenmelerinin daha çok işe yaracağını düşündüğümüz için böyle bir proje hazırladık. Çocuklarımız, evde kullanılmayan teknolojik cihazları okula getiriyorlar, kendi yetenekleri ile bunları açıp içindeki parçaları inceliyorlar. Bu parçaların ne işe yaradığını bizlerde bildiğimiz kadar onlara aktarıyoruz. Bilemediklerimizi ise araştırıp hep birlikte öğreniyoruz. Bu şekilde teknoloji dersini çocuklarımıza sevdirmeye,teknolojiye daha yatkın bir hale getirmeye çalışıyoruz"dedi.Yaptıkları uygulamaya ve projeye ailelerinin de destek verdiğini dile getiren öğrencilerden Mustafa Ekber Kaymazkaya, "Haftada bir okula, evimizde kullanmadığımız teknolojik aletleri getiriyoruz. Projemizin amacı, bu aletlerin içini açıp neler olduğunu gözlemlemek ve nasıl çalıştığını öğrenmek. Cihazı söktüğümüz zaman el yatkınlığımız da oluyor. İleri de en azından bir meslek için kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Bu projenin çok yararlı olduğuna inanıyoruz"ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Rümeysa Eyüpkoca ise, "Bu projeyi çok seviyoruz. Getirdiğimiz aletleri tamir edebilirsek tekrar eve götürüyoruz. Eğer olmazsa müdürümüz bizim için ayırdığı bir odaya götürüp yıl sonunda geri dönüşüme gönderiyoruz"diye konuştu.