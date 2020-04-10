Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkması yasak olan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı.

10.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:47
Öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkması yasak olan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı.

Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla evlerine polis üniforması giyip klip çekti. Öğrenciler klipte, 'Türk polisi, vatan ve millet aşkıyla yaşar. Türk polisi her yerdedir. Polise saygı, millete saygı demektir' mesajı verdi.Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, klibi öğretmenlerin desteğiyle hazırlandıklarını ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Haftası, Gercüş, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı Haberler
İstanbul'dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı
Haberler ›› Güncel ››Öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: İlkokul öğrencisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 16:50: Muş'ta karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı yediye yükseldi - Haber 16:50: Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı - Haber 16:50: Amasya'da koronavirüs önlemleri - Haber 16:49: PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber