Öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkması yasak olan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı.

Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla evlerine polis üniforması giyip klip çekti. Öğrenciler klipte, 'Türk polisi, vatan ve millet aşkıyla yaşar. Türk polisi her yerdedir. Polise saygı, millete saygı demektir' mesajı verdi.Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, klibi öğretmenlerin desteğiyle hazırlandıklarını ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır" dedi.