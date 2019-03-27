Kaynak: AA

Sivas'ın Zara ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti.Zara Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen programda, ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri Atatürk Anaokulu bahçesinde anaokulu öğrencileri ile çam fidanlarını toprakla buluşturdu.Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü, ilk olarak ana sınıfı öğrencilerine ormanların korunması, fidan dikmenin önemi, ağaç ve orman sevgisi konularında bilgiler verdi. Bilgilendirme sonrası "orman yangını" ve "ormanları sevelim" konulu animasyon sunumu yapıldı.Daha sonra Atatürk Anaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 üniversite ve ana sınıfı öğrencisi, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Haftası dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda tohumlu kalem dağıtımı yaptıklarını söyledi. Öğrencileri ormanlar hakkında bilgilendirdikleri aktaran Görgülü, "Burada da çocuklarımıza orman konusunu aktararak çizgi film izlettik, içerisinde tohumlu kalem, silgi ve açacaktan oluşan kalemlik hediye ettik." dedi.Okul Müdürü Şuayıp Muhammed Kıras ise ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri ile okulun 3, 4 ve 5 yaş grubu ana sınıfı öğrencileriyle ortak bir etkinlik düzenleyerek ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade etti.