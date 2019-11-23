Haberler » Spor » Öğrenciler futbol öğreniyor - Spor

Öğrenciler futbol öğreniyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.

23.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:31Öğrenciler futbol öğreniyor
'nın ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı futbol kursumuz başladı. Aynı zamanda futbol antrenörü olan öğretmenleri eşliğinde ilçemiz halı sahasında çalışmalarına devam eden öğrenciler futbol becerilerini geliştiriyor. Kursumuzu özellikle imkanlarından yararlanamayan çocuklarımızı bu imkanlardan yararlandırmak, boş vakitlerini sporla değerlendirme alışkanlığı ve kendilerine güven duygusu kazandırmak, bu alanda başarılı olabileceklerin önünü açmak amacıyla açtık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Halk Eğitimi Merkezi, Çavdarhisar, Kütahya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:59 Metz'den Galatasaray'a teklif! Berk Balaban...
10:54 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
10:49 Şampiyon kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
10:49 Diagne sandılar, Keita çıktı!
10:49 Anadolu Efes zirve yarışını sürdürüyor!
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
08:49 Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi
00:44 PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
00:15 FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı
23:49 Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23:08 Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 11:02:45