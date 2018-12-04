Öğrenciler Gazze Yararına Manav Açtı

Trabzon
Şehit Samet Uslu
İmam Hatip Lisesi okul kantininde Gazze
yararına "Dürüstlük Manavı" açıldı.
Trabzon İHH İnsani Yardım Vakfı
'nın Gazze'deki çocuklar için düzenledikleri etkinlikler kapsamında lisenin kantin bölümünde oluşturulan reyonda manav oluşturuldu. Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve insani yardım bilinci kazanması hedefiyle, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak için insani yardım çalışması başlatıldı.
Öğrencilerin, hem dünyada olup bitenin farkına varması hem de yardımlaşma duygusunun pekişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Manavdan alışveriş yapan öğrenciler, fiyatını gördükleri meyvelerin ücretini kasaya bırakarak, sorumluluk bilinci oluşturuluyor.
İHH Hanım Kolları Proje Sorumlusu Emine Yeni, vakıf olarak Gazze konusundaki hassasiyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.
Meyvenin satışından elde edilecek geliri Gazze'ye yardım olarak göndereceklerini söyleyen Yeni, "Gayemiz bir taraftan Gazze'ye yardım toplarken diğer taraftan da çocuklarımızda Gazze şuuru oluşturmaktır. Manav biraz daha renkli oluyor, çocukların dikkatini çekiyor. Çocukların sağlıklı beslenmesine yardımcı olma açısından burada mevsim meyvelerinin ikramını yapıyoruz." dedi.
Trabzon,Gazze
04 Aralık 2018 Salı 18:26