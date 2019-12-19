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Öğrenciler gelecek için 500 fidanı toprakla buluşturdu

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ve Kemerburgaz Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

19.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:07Öğrenciler gelecek için 500 fidanı toprakla buluşturdu
Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ve Kemerburgaz Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen "Senin de Bir Ağacın Olsun" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Beykentli öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" projesi kapsamında 500 fidanı toprakla buluşturdu. Kemerburgaz Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Akpınar Köyü Girişi Eyüpsultan'da gerçekleştirilen etkinliğe çevre bilinciyle çok sayıda öğrenci katıldı. Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, doğanın katledildiği bir ortamda doğaya sahip çıktıkları için öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinliği öğrencilerimiz organize etti

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını belirten Dr. Gülşen, "Doğanın katledildiği, iklim değişikliklerinin olduğu, öğrencilerin ve gençlerin doğayla pek ilgilenmediği bir ortamda öğretmen olacak öğrencilerimizin bu etkinliği gerçekleştirmesini düşündük. Bu amaçla buradayız. Bu organizasyonu başından sonuna kadar öğrencilerimiz organize etti. Ben sadece yönlendirmesini yaptım. Öğrencilerime ve Kemerburgaz Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Burada öğrencilerimizin bir dikili ağaçları olsun istedik. Aralarından sadece 4-5 tanesi ağaç dikmiş. Doğanın katledildiği bir ortamda doğaya sahip çıkan öğrencilere sahip olduğumuz için çok memnunum. Bugün 500 tane fidanı toprakla buluşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kışın ortasında yaz mevsimi yaşıyoruz"

İklim değişikliği tehdidine de dikkat çeken Gülşen, "Geçtiğimiz günlerde iklim değişikliğiyle dünya genelinde bir zirve yapıldı. Maalesef 3-5 ülkenin vetosuyla bir sonuç bildirgesi çıkamadı. Kışın ortasındayız. Fakat hala yaz mevsiminde gibiyiz. İnsanoğlunun doğayı bu kadar katletmesinin sonucunda iklimler değişiyor. Yaz kış birbirine karışıyor. Bizim amacımız, denizden bir yıldızı kurtarıp bunun da canını kurtardım misali, bir fidan dikip üzerimize düşen görevi yerine getirmek. Bu gençler yarın öğretmen olduğunda her biri üçer beşer öğrenciyi doğaya sahip çıkma konusunda ikna edebilirse biz kendimizi çok başarılı kabul ederiz" dedi.

"Toprağa dikilen fidanların önemini saymakla bitiremeyiz"

Bölüm öğrencilerinden İlgi Durel, geçmişte farklı bir şehirde ağaç dikimi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarımın da bu duyguyu yaşamasını istediğim için bu etkinliği düzenlemek istedik. Tabi ki çok mutluyuz. Toprağa dikilen fidanların, ormanların önemini saymakla bitiremeyiz. Hepimiz toprağı seven, doğayı koruyan, yeşili seven nesiliz ve böyle kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Dikili, Güncel

Kaynak: İHA

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