Öğrenciler Gönüllü Polis Olacak

Lüleburgaz
'da ortaokul öğrencileri, eğitim gördükleri okullarının önündeki yaya geçitlerinde diğer öğrenci arkadaşlarının güvenli bir şekilde okula girişlerini sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev alacak.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve okullarda gönüllü olarak görev alan okul geçit görevlilerine eğitim verildi.
Öğrenci, veli ve öğretmenlerden oluşan gönüllü kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Balta tarafından önce teorik ardından da uygulamalı eğitimler verildi.
Eğitime, Kocasinan
, Fehmi Mutlu, Ovacık
, Büyükkarıştıran
ve General Ferhat Akat ortaokullarından talepte bulunan öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı.
Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen teorik eğitimin ardından okul geçit görevlisi olmak isteyenler sokağa çıktı. Polis
memuru Mehmet Balta, burada teorikte anlattığı bilgileri uygulamalı olarak da gösterirken, öğrenci, veli ve öğretmenlere okul önlerinde ve yaya geçitlerinde neler yapmaları gerektiğini aktardı.
Lüleburgaz
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13