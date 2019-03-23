Öğrenciler, Haberler.Com ve İrlandalı Anne'den Yeni Medya'yı Dinledi

Dijital dünyanın marka mecrası mottosuna sahip bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye'nin etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik organizasyonu ve Haberler.com'un katkılarıyla, 21 Mart 2019 Perşembe günü, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin mekan sponsorluğunda "Girişimciler İçin Yeni Medya" etkinliği gerçekleştirildi.

Her ay farklı bir üniversitede gerçekleştirilen, sektör profesyonelleriyle üniversite öğrencilerini buluşturmayı misyon edinen zirvelerin yanı sıra, sektör profesyonellerine yönelik etkinlikler de kurgulayan "Branding Türkiye Etkinlik"; Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine alanında uzman isimlerin verdiği girişimcilik ve yeni medya odaklı konferans ile sektörün önemli dinamiklerini oluşturan medya kuruluşlarının kurucu ve yöneticilerinin katılımıyla "Yeni Medya" paneli gerçekleştirdi.

ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR

"Girişimciler İçin Yeni Medya" etkinliğinin konuşmacıları arasında Branding Türkiye'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam, Pictus Digital & Creative Kurucusu ve İçerik Uzmanı Asil Terzi, D-Branded'de Social Media Specialist olan Damla Aydın yer aldı. Potansiyel birer girişimci olan üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte; "Yeni Medya Ama Neden?", "Girişimciler İçin İçerik Pazarlama", ve "Girişimciler İçin Etkili Sosyal Medya Kullanımı" başlıkları çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

YENİ MEDYA PANELİ

"Girişimciler İçin Yeni Medya" temalı fikir, fayda ve farkındalık odaklı panelde; bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam, bünyesinde Haberler.com, Sondakika.com, Antoloji.com, Yenikadin.com gibi Türkiye'nin en çok okunan ve her biri kendi alanında başarıya ulaşmış markaları barındıran; Yeni Medya Online Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur ve Yeni Medya Online Yayıncılık Reklam Direktörü, @irlandalianne markasının kurucusu influencer Esra Şimşek konuşmacıydı.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur ve Yeni Medya Online Yayıncılık Reklam Direktörü, @irlandalianne

Panelin moderatörlüğünü ise bir dönem TRT1'de sunuculuk yapmış olan şimdilerde ise Karnaval.com'un bebekler, anneler ve anne adayları için hazırladığı radyosu RadyoBabyJoy Radyo'da Sosyal Medya Anneleri programını hazırlayıp sunan deneyimli sunucu Didar Üstün yaptı.

Kaynak: Bültenler