Öğrenciler, Hacivat ve Karagöz ile öğreniyor

ZONGULDAK'ta TOKİ Yeni Mahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Şenol Bilge (42), çocukların okula severek gelmesini ve derslere olan ilgilerini artırmak için kendi imkanlarıyla karton ve tuvalden yaptığı masada 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla ders konularını anlatıyor. Hacivat ve Karagöz oyununu ders konularına uyarlayan Bilge'nin sınıfındaki çocuklar, harf ve kelimeleri eğlenerek öğreniyor.

TOKİ Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Şenol Bilge, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyken farklı ders anlatım metotları çalışması sırasında 'Hacivat ve Karagöz' ile tanıştı. Ardından kendini geliştirmeye başlayan Bilge, öğretmen olduktan sonra da derslerinde Türk geleneksel gölge oyunu 'Hacivat ve Karagöz'ü kullanmaya başladı. Bilge, derslerdeki bazı konuları 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla kendi yazdığı metinleri kullanarak anlatması çocukların ilgisini gördü. Çocuklarının ilk kez tanıştığı, 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla dersler daha keyifli hale geldi. Öğrenciler, eğlenirken öğrenmeye başlamasıyla sınıflardaki başarı oranı da hızla arttı.

KÜLTÜRÜMÜZÜ ÇOCUKLARIMIZA AŞILIYORUZ

Şenol Bilge, 'Hacivat ve Karagöz' oyununun en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi. İlkokul 1'inci sınıfta öğretmenlik yaptığını ve çocukların dikkatlerinin kısa sürede dağıldığını belirten Bilge, "Dersleri 'Hacivat ve Karagöz' ile anlatmaya başladığımda çok sevildi. İlk sahne masamı ben hazırladım. Kartondan ve tuvalden sahne hazırladım. Bu yaş çocukların dikkat süreleri çok az. Bunları bu şekilde eğlenceli şekilde kendileri de oynayarak daha etkili ve verimli halde derslerimiz geçiyor. Ben 16 yıldır derslerimde bunu kullanıyorum. Karagöz ve Hacivat Türk gölge oyunu. Bizim en önemli kültürümüz. Buna sahip çıkmalıyız. İbn-i Sina'nın güzel bir sözü var. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Kültür yaşatanındır. Biz de derslerimizde kültürümüzü çocuklarımıza aşılıyoruz, hem de derslerimiz daha etkili ve verimli geçmesini sağlıyoruz" dedi.

Öğrencilerden İdris Ali, Karagöz ve Hacivat ile harfleri öğrendiklerini söyleyerek, "Karagöz ve Hacivat bize harfleri öğretiyor. Şimdi 'ö' harfini öğrendik. Karagöz ve Hacivat ile ders dinlemek çok güzel" diye konuştu.