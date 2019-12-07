Haberler » Güncel » Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor - Haber

Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğrenmeli Bölümü öğrencileri halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor.

07.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:35Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor
Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Öğrenmeli Bölümü öğrencileri halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulaması" dersi kapsamında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kürşat Aytaç'ın gözetiminde halkı egzersiz ve spor hakkında bilinçlendiriyor.

Program ile ilgili açıklama yapan öğrencilerden Selin Baba, bireylerin enerjik, canlı ve pozitif olmalarını sağlamak ve dünyada en önemli değerin sağlık ve sağlığı korumak için spor yapılması gerektiğini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Baba, "Hazırlanan programda amacımız yürüyüş parklarında bilinçli bilinçsiz spor, yürüyüş ve egzersiz yapan halkı doğru bir şekilde bilinçlendirmek, onlara eşlik ederek eksiklerini tamamlamak ve yanlış bilinenleri düzelterek hazırlamış oldukları egzersiz programıyla halkı spora yönlendirip daha sağlıklı bir yaşam sunmak, doğru ve olması gereken şekilde spor, yürüyüş ve egzersiz yapmalarını sağlamaktır. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında arkadaşlarımız Zehra Gürbüz, Necmiye Konak, Tuğçe Avcı, Nilay Güleçoğlu ve M.Emin Arpacı ile birlikte halkımızı spor ve egzersiz konusunda bilinçlendirdik" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:14 AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür Açıklaması - Haber
18:12 10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma - Haber
18:12 Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım - Haber
18:10 Bursa lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 18:14:46