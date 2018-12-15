Öğrenciler Harçlıklarını Yardım İçin Biriktirecek

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:48



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:48

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğiyle yürütülen "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde okullara kumbara dağıtıldı.İHH Nizip İlçe Başkanı Celal Demir, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçe genelinde bulunan bütün okullara kumbaraları teslim ettiklerini ifade etti.Projeye dahil olan okullardaki öğrencilerin kime yardım edeceğini bileceğini belirten Demir, "Öğrencilerimiz savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde anne ve babasını kaybetmiş olan çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için harçlıklarını yetim kardeşlerine göndereceklerdir. Projemiz Nizip'te yeni bir proje ama bu projemiz tanındıkça daha çok ilgi göreceğine inanıyor, şimdiden destek olacak tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.