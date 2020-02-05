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Öğrenciler, harçlıklarıyla kedi ve köpekler için mama aldı

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keykavus Bilgehanesi'nde kursa giden öğrenciler, harçlıklarını toplayıp, kedi ve köpekler için mama ile süt aldı.

05.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:34Öğrenciler, harçlıklarıyla kedi ve köpekler için mama aldı

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keykavus Bilgehanesi'nde kursa giden öğrenciler, harçlıklarını toplayıp, kedi ve köpekler için mama ile süt aldı. Öğrenciler, hayvan barınağına gidip, kendi elleriyle hayvanları besledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerine, okul eğitimlerine katkı olması ve sosyal becerilerinin artması için din eğitiminden okul derslerine, yüzmeden biniciliğe kadar çeşitli kurslar veriliyor. Keykavus Bilgahanesi'nde kursa giden öğrencilerden Mete Erak, 'Soğuk havalarda hayvan dostlarımız yalnız değiller' sloganıyla ahşap tasarım atölyesinde yaptığı kumbaraya, öğrenci arkadaşlarından para topladı. 2 hafta sonunda, kumbarada biriken parayla kedi ve köpekler için mama ile süt alındı. Bilgehanedeki 20 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, kedi ve köpekleri elleriyle besledi.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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