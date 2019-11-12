Öğrenciler havyan barınağını ziyaret etti

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurtsuyu'nda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yardım ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının barındığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Hayvan haklarına dikkat çekmek için farkındalık oluşturma amacıyla düzenledikleri ziyarette öğrenciler Veteriner Hekim eşliğinde barınakta bulunan sokak hayvanları ile vakit geçirdi. Bakımevinin ameliyathanesi, kulübeleri ve sokak hayvanlarının bulunduğu kapalı alanları gezen öğrenciler tesis hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi oldu. 'Satın alma, sahiplen' diyen öğrenciler sokağa bırakılan hayvanlar için insanların duyarlı olmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA