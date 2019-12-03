Haberler » Güncel » Öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını işaret diliyle söyledi - Haber

Öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını işaret diliyle söyledi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda işaret dili kursuna katılan öğrenciler Dünya Engelliler Gününde engellilere ithafen "Hayat Bayram Olsa" şarkısını işaret diliyle söyledi.

03.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:10Öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını işaret diliyle söyledi
'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda işaret dili kursuna katılan öğrenciler Dünya Engelliler Gününde engellilere ithafen "Hayat Bayram Olsa" şarkısını işaret diliyle söyledi.

İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, kursa katılan öğrencilerle birlikte Dünya Engelliler Günü için "Hayat Bayram Olsa" şarkısını işaret diliyle yorumladıklarını söyledi. Solak,"Öğrencilerimizle birlikte toplumda farkındalık oluşturmak, engellilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz çok istekli ve heyecanlı idiler. Kısa sürede böyle bir çalışma elde ettik. Unutmayalım ki her insan birer engelli adayıdır. Bu bilinçle hareket ederek engellilere sevgimizi, şefkatimizi eksik etmeyelim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dünya Engelliler Günü, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:19 Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:27:37