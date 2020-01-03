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Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi

Atatürk İlkokulu öğrencileri Çubuk Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Doğal Beslenme ve Barınma alanını ziyaret ederek hayvanları besledi.

03.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:02
Atatürk İlkokulu öğrencileri Çubuk Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Doğal Beslenme ve Barınma alanını ziyaret ederek hayvanları besledi.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün çocuklara hayvan sevgisini aşılama projesi kapsamında, Atatürk İlkokulu öğrencileri doğal yaşam barınağını gezerek, burada bulunan köpekleri besledi.
Okul Müdürü Yasemin Pelit, AA muhabirine, sınıf öğretmenleri Nihal İmamoğlu'nun girişimleri sonucu öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Okul olarak belediye ile birlikte iki yıldır sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Pelit, "Ben hayvanlardan korkarım ama ilk defa öğretmenimiz sayesinde onlarla temas kurduk. Öğrencilerimizle birlikte çok mutluyuz." dedi.
Sınıf öğretmeni Nihal İmamoğlu da '"Belediyemiz ile birlikte öğrencilerimize yönelik bir çalışma yaptık. Öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Öğrenciler de etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.
Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çubuk Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA


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