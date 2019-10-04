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Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında 5 okuldan 200 öğrenci Kırıkkale Belediyesi hayvan barınağını ziyaret ettiler.

04.10.2019 15:28Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta kalan hayvanlara yiyecek verdi. Belediye veterinerleri ve hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken barınakta 180 yetişkin, 40 yavruköpeğe bakıldığı bilgisini verdi. Bölgenin en büyük hayvan barınağının Kırıkkale'de olduğunu belirten yetkililer, sokak hayvanlarını "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokaklardan alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

23 bin 700 metre kare alan üzerinde kurulu olan hayvan barınağında yaşayan sokak hayvanlarına günlük mamalarının verilerek ayrı ayrı kulübelerde bakımları yapılıyor.

Öğrenciler ve okul idarecileri hayvan barınağında düzenli olarak bakılan ve sokak hayvanları için yapılan projeler için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.


Kırıkkale, Güncel

Kaynak: Bültenler

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