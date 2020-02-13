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Öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

13.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:35Öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti
DÜZCE (İHA) – İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Düzce Belediyesi sokak hayvanlarının bakımı konusunda gösterdiği hassasiyeti her yaştan vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. Kurtsuyu'nda bulunan merkezin son konukları Zahid'ül Kevseri İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. Önce köpek bakım kulübelerini gezen öğrenciler daha sonra merkezde yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Sokak hayvanları için uygulanan tedaviler ve şehir merkezinde uygulanan mama noktaları ve benzer projeler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, kendilerine verilen bilgiler için yetkililere teşekkür ettiler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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