Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "Ülkem için üreteceğim" projesi kapsamında bir araya gelen lise öğrencileri, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de yetiştirdikleri mevsimlik ürünlerle dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.İlçeye bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve okula ait 500 metrekare alandaki serada mevsimlik ürünler yetiştiren 24 öğrenci, okul yönetimi ve öğretmenlerinin önderliğinde proje hazırlamaya karar verdi."Ülkem İçin Üreteceğim" sloganıyla hayata geçirilen projede öğrenciler, belde ve köylerden toplanan yerli tohumları kullanarak mevsimine göre yetiştirdikleri marul, brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz, soğan, domates, salatalık, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırmak istedi.Bunun için Nebioğlu Belediyesinin desteğini alan ve serada yetiştirdikleri ürünleri poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için zabıta görevlerine teslim eden öğrenciler, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı."Öğrencilerimiz mutlu oldular, öz güvenleri arttı"Okul müdürü Tekin Verim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama sahası içerisinde yazlık ve kışlık ürünler yetiştirdiklerini, bunların sayısını her geçen gün arttırmaya çalıştıklarını söyledi.Öğrencilerin projenin sloganını benimsediklerini belirten Verim, "Maalesef gençlerimizde tüketen toplumun vermiş olduğu bir özenti oluşuyor, biz bunu kırmaya çalıştık. Üretmenin, üreten bir toplum ve gençlik olmanın önemini ön plana çıkarmaya çalıştık." dedi.Verim, ürünleri belde ve köylerden topladıkları yerli tohum kullanarak yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Aroması, tadı ve lezzeti bu bölgeye has sebze tohumlarını toplamaya çalıştık ve onları ürettik. Öğrencilerimizin kendi evlerinde tohum, fide ve topraktaki büyüme aşamasına kadar öğretmenimizin önderliğinde kendileri uyguladılar. Kaymakamımız Serkan Keçeli'nin hibe ettiği serada öğrencilerimiz ürünlerini yetiştirmeye başlayınca daha mutlu oldular, öz güvenleri arttı ve bunu başarabileceklerine inandılar. Ürettiklerimizden tahminlerimizin üzerinde verim aldık. Biz de Belediye Başkanımız Ertan Aydoğan'la ortak bir projeye imza attık ve ürettiklerimizi beldedeki ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtmak istedik."İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmanın, onların hayatlarına dokunabilmenin öğrenciler açısından önemli olduğuna dikkati çeken Verim, "Gençlerimiz üretmenin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anladılar ve onlarla birlikte bizler de mutlu olduk. Üretim içerisinde olduğumuz sürece çok daha güzel günlerin ülkemizi bekleyeceğini canı gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı."Tohum ekiminden, hasadına kadar bitkiyle iç içeyiz"Tarım Teknolojileri Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni Perihan Yücesoy da öğrencilere usulüne uygun yetiştiriciliği ve bu noktada nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Öğrencileri, bu tarz uygulamalarla hayata hazırlamanın daha olumlu olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.Öğrencilere projeyi anlattıklarında olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Yücesoy, şunları kaydetti:"Tohum ekiminden, hasadına kadar bitkiyle iç içeyiz. Onlara sürekli, 'Farz edin ki bu bir bitki değil, bir bebek ve bunun size ihtiyacı var. Gübresinden, havalanmasına, sulamasına kadar sizler yetiştireceksiniz.' diye söylüyorum. Çocuklar bunun bilincine vardığı zaman birbirleriyle yarışıyorlar ve hevesli yaklaşımlarda bulunuyorlar. Öğrencilerimizle mesleki gezi yapmaya çalışıyoruz. Tarım fuarına ve mantar işletmesine gittik. Hatta bundan ilham alan öğrencimiz mantar yetiştiriciliği için bir adım attı. Ona ilk tohumunu aldım ve bu farklı bir duygu."Yücesoy, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na başvurduklarını, projelerinin tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği olduğunu kaydederek, okulun diğer serasında da deneme alanı kuracaklarını ve çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.11. sınıf öğrencisi Sefa Demir ise emek vererek bir şeyler üretebilmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Serada ürettiklerimizle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabiliyoruz. Ayrıca her gün serada çalışmalar yaptığımızdan daha çok şey öğreniyoruz. Toprağı işlemenin yanı sıra yabancı ot temizliği, sulama, havalandırma gibi çalışmalar yapıyoruz." dedi.Öğrencilerden Baran Akman da projede yer almaktan ve üretip ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.